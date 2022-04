Reino Unido amplia sanções contra oligarcas da Rússia e congela ativos

Por Estadão - Estadão 4

O Reino Unido anunciou novas sanções contra oligarcas russos nesta quinta-feira, 14. Os alvos das novas sanções são Eugene Tenenbaum, diretor do clube de futebol britânico Chelsea, e David Davidovich, descrito pela Forbes como “braço direito discreto” do dono do Chelsea, Roman Abramovich.

Tenembaum estará sujeito ao congelamento de ativos, enquanto Davidovich lidará também com proibições de viagens. Entre oligarcas, seus familiares e pessoas vinculadas, o governo britânico já impôs sanções a 106 indivíduos desde fevereiro.

O congelamento de ativos da dupla é estimado em até 10 bilhões de libras, de acordo com a ministra de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, o maior volume de ativos congelados na história do Reino Unido. O objetivo é impedir que tais ativos sejam repatriados para a Rússia e “usados para financiar a máquina de guerra do presidente russo, Vladimir Putin”, de acordo com comunicado.

Ilana Cardial

Estadao Conteudo

