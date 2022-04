Malu Verçosa, mulher de Daniela Mercury, descobre nódulo no pulmão

Por Estadão - Estadão 7

A jornalista Malu Verçosa, 45, mulher de Daniela Mercury usou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para falar sobre um problema que lhe causou um grande susto: há cinco dias, fazendo exames de rotina, ela descobriu um nódulo no pulmão esquerdo, com possibilidade de ser um tumor. Por sorte, ao retornar ao hospital para tirar o nódulo, foi informada pelas médicas que ele havia reduzido.

O casal estava em São Paulo, com viagem agendada para Salvador em dois dias. Elas desistiram de tudo e Malu saiu do hospital com data marcada para a cirurgia de retirada do nódulo. “A vida deu um nó! Não voltamos para Salvador como planejado inicialmente. Seguimos em São Paulo para mais exames e cirurgia. Ontem fomos pro hospital apreensivas. Eu ia fazer a biópsia e, em seguida, seguiria para a cirurgia.”

Malu contou que em nenhum momento aceitou que estava doente e nem mesmo queria se preparar para a cirurgia na data marcada. “Antes de sair do hotel, Daniela perguntou o que eu queria levar. Eu disse: ‘apenas o chinelo’, porque não gosto daquela pantufa de hospital”, disse.

“Falei a ela que a pantufa fazia eu me sentir doente e eu não estava. E reiterei que não ia levar nada porque íamos voltar pro hotel naquele mesmo dia. Ela ficou calada. Ao chegar no hospital, perguntaram da mala. Eu disse que não tinha trazido porque não ia precisar.”

E ela estava certa. Assim que deu entrada no hospital e as médicas começaram a se preparar para a cirurgia, Malu entrou para fazer uma tomografia, porque era preciso checar a posição do nódulo que seria retirado para a biópsia.

Quão grande foi a surpresa ao detectar que o nódulo havia reduzido drasticamente em apenas cinco dias. “As médicas já entraram na sala do exame me abraçando e celebrando. Uma festa. Eu não entendi nada. Elas tiveram que repetir a informação algumas vezes. O nódulo havia reduzido drasticamente e elas não fariam nem mais biópsia”, comemorou Malu.

Laila Nery, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

