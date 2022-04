'Cada vez mais lúcido', diz irmão de Rodrigo Mussi

Por Estadão - Estadão 7

O irmão de Rodrigo Mussi, Diogo, divulgou informações do quadro de saúde do ex-BBB nesta quarta-feira, 13: “Hoje, o Rod teve uma evolução considerável. Está calmo, entendendo muito bem, com os olhos abertos e cada vez mais lúcido”, disse nos Stories de seu perfil no Instagram.

Diogo aproveitou para agradecer a todos pelas orações e pediu que continuem mandando boas vibrações. “Obrigado a todos pela força, pelas orações e pela corrente positiva. Vamos continuar. ‘Bora, Rod’.”

Duas semanas após o acidente, a evolução de Rodrigo Mussi é considerada um milagre para os médicos que acompanham o caso.

Beatriz França, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

