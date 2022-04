Frank Langella é investigado por assédio sexual durante gravações da Netflix

Por Estadão - Estadão 6

Frank Langella, 84, se tornou suspeito de assédio sexual e está sendo investigado pela Netflix, após colocar a mão nas coxas de uma colega de trabalho no set de filmagens. “Você gostou daquilo?”, teria perguntado o ator a outra integrante do elenco da minissérie A Queda da Casa de Usher, criada por Mike Flanagan e inspirada no conto de Edgar Allan Poe publicado em 1839.

Segundo o site norte-americano TMZ, o assédio não parou nesse ponto. Depois de assediar a colega de trabalho, Langella teria feito ‘piadas’ de péssimo tom, também com teor sexual.

Apesar da investigação, a Netflix continua com as gravações de A Queda da Casa de Usher, no Canadá. O ator não está participando das cenas, já que seu personagem é secundário na trama.

O Estadão entrou em contato com a Netflix, mas até o fechamento desta reportagem, não recebeu um posicionamento da plataforma de streaming.

Estadao Conteudo

