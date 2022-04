Fenajufe: Proposta de reajuste de 5% aprofunda processo de corrosão da renda da categoria

Por Estadão - Estadão 6

O diretor da Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União (Fenajufe), Thiago Duarte Gonçalves, afirmou que a proposta de reajuste de 5% “aprofunda o processo de corrosão da renda da categoria”, com o achatamento de salários em momento de crescimento dos preços do aluguel e a inflação dos alimentos e combustíveis.

Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo bateu o martelo sobre o aumento salarial de 5% para todo o funcionalismo a partir de julho.

A federação defende que seja feita a recomposição inflacionária de 19,99%, referente às perdas inflacionárias desde 2019. “O salário dos servidores está desvalorizando ano a ano com o aumento da inflação, que está entre os maiores índices do século 21, comparável aos períodos de 2002/2003 e 2015/2016.”

Segundo ele, a Fenajufe vai procurar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, “para expor a situação e aprovar uma recomposição que esteja de acordo com a Constituição Brasileira”.

Thaís Barcellos

Estadao Conteudo

