TV Globo anuncia 'dança das cadeiras' a partir de julho

É dança das cadeiras que fala? A partir de julho, a programação matinal da Rede Globo estará diferente. Novos apresentadores e mudança no local de transmissão vão movimentar as atrações Mais Você, Encontro, É de Casa e Esporte Espetacular, da TV Globo, e o Estúdio i, da GloboNews.

As mudanças serão as seguintes:

Encontro vai ser apresentado por Patricia Poeta, que terá a companhia de Manoel Soares;

Maria Beltrão assume o É de Casa, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete;

Andréia Sadi vai para o lugar de Maria como a nova apresentadora do Estúdio i, da GloboNews;

Fátima Bernardes comandará o The Voice Brasil.

“Essas mudanças vão trazer frescor para uma programação de sucesso, que é líder de audiência pois já faz parte das manhãs de milhões de brasileiros. A essência se mantém e se renova junto com quem nos assiste. A ideia com essa super manhã repaginada, com novos âncoras, é contribuir cada vez mais com o início do dia do público, entendendo o que faz diferença para ele”, explica o diretor da TV Globo, Amauri Soares.

Dança das cadeiras

Em junho, Fátima vai se despedir do Encontro, depois de 10 anos à frente do matinal, para assumir um novo desafio. Em outubro, ela apresentará a décima primeira temporada do The Voice Brasil.

O Encontro passará a ser comandado por Patrícia Poeta, na companhia de Manoel Soares, diretamente de São Paulo. A dupla discutirá assuntos que estão na pauta do dia, promoverá bate-papos e apresentações musicais.

A transferência do programa para São Paulo, onde o time do Mais Você também está instalado, vai garantir maior sinergia entre as produções, segundo a emissora carioca.

Ana Maria Braga, acompanhada de seu novo parceiro de bancada, o filho do Louro José, seguirá à frente do Mais Você, trazendo para o público suas receitas e dicas culinárias, convidados especiais, frases inspiradoras, além da crítica bem-humorada dos assuntos de interesse do público brasileiro.

As manhãs de sábado também estarão diferentes: Maria Beltrão virá da GloboNews para comandar o É De Casa, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete.

O time de apresentadores da nova fase do matinal promete entrevistas, muita música boa e dicas valiosas que facilitam a rotina doméstica.

“Estamos renovando, e ao mesmo tempo fortalecendo, um conceito muito bem recebido pelo público e pelo mercado, que mescla atualidades com entretenimento. Os matinais da TV Globo levam ao ar mais de 20 horas de transmissão ao vivo por semana e vão seguir cada vez mais sintonizados com a jornada de quem os assiste no País todo”, destaca o diretor de Variedades, Mariano Boni.

No time de apresentadores desde a estreia do É de Casa, André Marques deixará o matinal, assim como Ana Furtado, que conversa com a Globo sobre novos projetos para suas diversas plataformas.

Para o lugar de Maria Beltrão na apresentação do Estúdio i, na GloboNews, foi escalada a jornalista Andréia Sadi que vai para o comando do programa diário que discute os principais acontecimentos do dia, de maneira descontraída e com interatividade.

“É ano de eleição, planejamos uma cobertura especial e agora anunciamos a nossa primeira grande novidade. Experiente e talentosa, muito respeitada na cobertura política, repórter incisiva – nos bastidores e na frente das câmeras -, a Andréia Sadi vai comandar o Estúdio i que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído”, afirma Miguel Athayde, diretor da GloboNews.

No domingo, o Esporte Espetacular receberá definitivamente o reforço de Karine Alves, com as notícias do esporte de São Paulo. Totalmente reformulado, o programa passou a ser gravado em março nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, em um amplo cenário, onde Barbara Coelho e Lucas Gutierrez recebem convidados e apresentam novos quadros.

