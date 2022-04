'BBB 22': Eliezer com sentimento de vazio e Arthur com 'medo' do Lollipop marcam o dia

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Após a eliminação de Natália do Big Brother Brasil 22 na terça, 12, esta quarta, 13, é dia de festa na casa mais vigiada do Brasil. Luan Santana, L7nnon, Filipe Ret, Matheus Fernandes e Mari Fernandez sobem ao palco do BBB 22 e agitam a noite do Top 7.

Continua depois da publicidade

Mas, enquanto a diversão não chega, o clima entre os brothers foi de reflexão. Durante o dia, Eli acordou e ficou com um sentimento de vazio. Paulo André brincando que Arthur Aguiar tem medo de entrar no Quarto Lollipop, desabafo e nova estratégia de jogo entre Jessi e o líder da semana foram destaques do dia.

Confira os principais detalhes do que aconteceu na casa:

Advertisement

‘Sentimento de vazio

Continua depois da publicidade

Após a eliminação de Natália, Eliezer e Douglas Silva conversam sobre os sentimentos após o resultado do paredão da última terça, 12. “Acordei com um sentimento de vazio muito grande, de solidão. É um sentimento ruim”, desabafou o designer.

“É complicado, vai de pessoa pra pessoa. Quando eu estava sozinho, eu ficava sempre olhando as fotos para guardar as imagens. Eu fui líder na primeira semana, depois demorei para ser anjo. Aí a fisionomia da minha família estava sumindo, isso dava uma aflição bizarra. Aqui me consumia”, lembrou DG, da época em que foi líder.

Grunge ou Lollipop?

Continua depois da publicidade

Durante esta quarta, Arthur e DG trocaram as roupas de cama do Quarto Grunge do BBB 22 e conversaram sobre os últimos acontecimentos na casa.

“Os moleques estão dormindo no outro quarto. Viraram ‘Lollipopers’ de vez. Sabia que isso ia acontecer. Eles sempre quiseram ser de lá e isso era claro para mim”, declarou o cantor.

No Quarto Lollipop, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby também arrumavam o cômodo e conversaram sobre a troca de quarto. “O Arthur tem medo de entrar aqui. Pode entrar, pô!”, brincou o atleta.

“Agora é nosso!”, declarou Gustavo. “Medo?! Eu cacei vários deles”, afirmou o ator na porta do quarto.

P.A. seguiu brincando com o ator: “Ele não entra aqui. Ele deve achar assim: ‘vou entrar e o público vai achar que eu sou Lollipop e vai me tirar também”.

‘O Brasil me odeia’

Tanto Eli, quanto Jessi não acordaram felizes. “Nossa, eu já comecei chorando no Raio-X. Estou com um sentimento tão ruim. Entendo que o jogo, aparentemente, está dado. É tão ruim acreditar”, desabafou a professora.

A bióloga falou para o amigo que esse sentimento ruim começou após a saída das duas aliadas: Lina e Natália: “Vou fazer o que eu puder porque quero chegar na final. Se não for para ser, tudo bem. Mas vou fazer o que eu puder. Enquanto o Tadeu não falar meu nome”.

“Estou começando a achar que o Brasil, quando ganhei a prova do Líder, deve ter me odiado porque coloquei eles na xepa. O Brasil deve ter ficado chateado comigo”, declarou Eliezer.

A sister não acredita que isso seja possível e espera que tenha alguém torcendo por eles. “Acho que tem gente que torce para a gente, sabe. Pode não ser a maioria, mas acho que tem, com certeza. Não é possível, tem que ter alguém lá fora que torce pela gente”, fala a sister.

Nova estratégia de jogo

Ainda em conversa com Eliezer, a baiana sugeriu uma nova estratégia para os dois. Jessi comentou com o atual Líder da semana que pensou em uma nova forma de jogar na nova semana do BBB 22.

“Se a gente é Líder, a gente indica um ao outro, nossa última cartada. Mas se a gente tiver contragolpe, acho que é melhor a gente puxar um ao outro … É a nossa última cartada”, declarou a professora. “Acho que é uma boa jogada”, concordou Eliezer.

Beatriz França, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].