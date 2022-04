Economistas, evangélicos, policiais e artistas assinam carta em apoio a Freixo

Por Estadão - Estadão 9

Mais de 800 personalidades assinaram uma carta em apoio à candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio de Janeiro. Nomes como dos economistas Armínio Fraga e Andre Lara Resende, de evangélicos e de membros da área de segurança, além de artistas, estão entre os apoiadores. Freixo busca se posicionar como moderado na campanha e vem abrindo diálogo com setores que são vistos como contrários a candidaturas de esquerda.

“Nós, que endossamos esta carta, estamos convictos de que para sairmos do atoleiro nós temos que colocar as diferenças de lado e trabalharmos todos juntos pelo bem comum, porque a sobrevivência de milhões de famílias depende disso”, declara um trecho do documento. O movimento, chamado de “Virada RJ”, é liderado pelo antropólogo e especialista em segurança pública Luís Eduardo Soares.

“Marcelo Freixo está pronto para disputar o governo do Estado do Rio de Janeiro, partindo de um patamar superior àquele do qual ele mesmo partira nas eleições majoritárias municipais”, consta.

No setor evangélico, a carta foi assinada por nomes como dos pastores Ariovaldo Ramos, líder da Comunidade Cristã Renovada e Aécio Pinto Duarte, membro da Ordem dos Pastores Batista do Brasil (OPBB).

Na segurança pública, o Comandante da Escola Superior da Policia Militar do Rio, coronel Antonio Carballo e o antropólogo e ex-chefe do Estado-Maior da PM, coronel Robson Rodrigues, manifestaram apoio à Freixo. O coronel Alberto Pinheiro Neto, ex-comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, também assinou o documento.

Ex-ministros dos governos José Sarney (MDB), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT) também participam do movimento. Os ex-ministros da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira, Nelson Barbosa e Guido Mantega; o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão; o ex-ministro da Relações Exteriores Celso Amorim; e da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva assinaram a carta.

Artistas como Chico Buarque, José Padilha, Miguel Falabella, Taís Araújo, Wagner Moura, Marcelo Serrado e Glória Pires também aderiram ao movimento.

Giordanna Neves

Estadao Conteudo

