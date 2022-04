Rayo Vallecano e Valencia empatam no fechamento da 31ª rodada do Espanhol

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Rayo Vallecano e Valencia empataram, por 1 a 1, nesta segunda-feira, em Madri, no duelo que fechou a 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Rayo Vallecano chegou aos 34 pontos, em 13º lugar, enquanto a equipe visitante soma agora 42 pontos, na nona colocação.

Continua depois da publicidade

O primeiro tempo teve total domínio da equipe da casa, que só não abriu vantagem no placar por causa da boa atuação do goleiro Mamardashvili.

O começo da etapa final foi mais equilibrado, com as equipes se revezando no campo de ataque. O Valência abriu a contagem, aos 12 minutos, com Soler, após receber bola de Gonçalo Guedes. A finalização tocou na zaga e ‘matou’ o goleiro Dimitrievski.

Advertisement

Em desvantagem no placar, o Rayo Vallecano empurrado pelos 9.032 torcedores presentes buscou o ataque, mas pouco conseguiu finalizar. De tanto tentar, obteve o empate aos 38 minutos, com Sergio Guardiola, que acertou um belo chute da entrada da área.

Continua depois da publicidade

O resultado não foi bom para o Valencia, que ficou mais longe da possibilidade de obter uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Já o Rayo Vallecano, que voltou para a primeira divisão nesta temporada, ficou a seis pontos da zona de rebaixamento.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].