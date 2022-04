Helicóptero com duas pessoas cai em Contagem, em Minas

Por Estadão - Estadão 2

Um helicóptero com dois homens caiu na manhã desta segunda-feira, 11, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 8h42 para socorrer as duas vítimas, que estavam conscientes dentro do helicóptero.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia risco de explosão no local, que foi contido. As duas vítimas estavam retidas no helicóptero mas foram resgatas conscientes. O piloto, de 59 anos, foi conduzido pelo Arcanjo até o Hospital João XXIII em estado de observação devido ao trauma torácico, e o copiloto foi conduzido pelo SAMU.

Ainda não há detalhes sobre o motivo do acidente.

Isabela Moya, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

