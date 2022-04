Morre Isaura Gomes, dubladora de Dona Clotilde, personagem do seriado 'Chaves'

Por Estadão - Estadão 11

A dubladora Isaura Gomes morreu na manhã do sábado, 9, aos 83 anos de idade. A voz dela está imortalizada nas falas de Dona Clotilde, a eterna Bruxa do 71, personagem do seriado Chaves.

A informação foi divulgada pelo jornal Estado de Minas e a causa da morte não foi divulgada até o momento.

“A Isaura não queria comer e acabou ficando fraca. A princípio, ela ficou sendo alimentada por sonda nasal e internada para acompanhamento. No decorrer do tempo, foram surgindo intercorrências e outros problemas, como infecção de urina, a saturação não estava boa”, afirmou uma fonte ouvida pela publicação, sem dar detalhes sobre o diagnóstico.

Nas redes sociais, fãs do seriado Chaves publicaram homenagens para a dubladora.

Além do personagem do seriado mexicano, Isaura Gomes dublou outros, como Cascão, da Turma da Mônica, Betty Rumble, em Os Flintstones, a Miss Piggy, em Os Muppets, Álvida, em One Piece, a Bruxa da Terra Abandonada, em O Castelo Animado, Jane Jetson, em Os Jetsons, Leela, em Futurama, e chegou a narrar League of Legends.

