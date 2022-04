Warriors batem San Antonio e se aproximam do 3º lugar na Conferência Oeste da NBA

Por Estadão - Estadão 7

A briga pelo terceiro lugar na Conferência Oeste só será definida no último dia de disputas da temporada regular. Isso porque o Golden State Warriors visitou o San Antonio Spurs na noite do último sábado e venceu por 100 a 94, assumindo a terceira colocação à frente do Dallas Mavericks.

Com 52 vitórias e 29 derrotas, o time da Califórnia ultrapassa o Dallas, que tem 51 vitórias e 30 derrotas. De olho em conquistar a vantagem do mando nos playoffs, o Golden State agora depende apenas de si para conseguir terminar na terceira colocação. Basta uma vitória contra o New Orleans Pelicans ou uma derrota do Dallas Mavericks diante do San Antonio Spurs.

Caso o Mavericks vença seu último jogo da temporada regular e o Golden State perca, a terceira colocação será definida nos critérios de desempate. Punido no jogo da última sexta-feira, Luka Doncic não estará disponível para o próximo jogo do Dallas.

Mesmo sem Stephen Curry, o Golden State começou bem na partida, abriu vantagem nos dois primeiros períodos e depois equilibrou o duelo nos períodos finais para sair com a vitória. O cestinha da partida foi Lonnie Walker.

Jordan Poole, destaque do Warriors na partida ao lado de Draymond Green, recebeu elogios do técnico Steve Kerr. “Ele estava trabalhando por fora, estou realmente orgulhoso dele. Haverá noites como esta com muitos pontos para os jogadores que lidam com a bola e carregam essa responsabilidade. Haverá noites em que a bola não entra no aro e é importante seguir jogando e lutando”, disse. Poole anotou 18 pontos, além de seis rebotes e oito assistências.

Outro jogo da noite de sábado pela Conferência Oeste foi a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Sacramento Kings por 117 a 98. O jogo aconteceu em Los Angeles. O Clippers é o oitavo colocado (41/40) e já está garantido na posição. Já o Sacramento chega a três derrotas consecutivas e acumula 29 vitórias e 52 derrotas.

Pouco mais cedo no lado Oeste, o Memphis Grizzlies bateram o New Orleans Pelicans por 141 a 114. O time de Nova Orleans é o nono, com 36 vitórias e 45 derrotas, enquanto o Memphis já está com a segunda posição garantida, com 56 vitórias e 25 derrotas.

A partida marcou a volta de Ja Morant após nove jogos fora. O atleta participou de 27 minutos em quadra. Recuperado de dores no joelho direito, Morant marcou 21 pontos e deu nove assistências em seu retorno. Dillon Brooks foi o cestinha da partida, com 23 pontos. “Esperava por isso desde 19 de março, finalmente consegui voltar. Estou animado, me diverti muito em quadra. Estamos apenas nos preparando para entrar nos playoffs”, disse.

Ainda na tarde de sábado, o Philadelphia 76ers bateu o Indiana Pacers por 133 a 120. O grande destaque do jogo foi o camaronês Joel Embiid, com seus incríveis 41 pontos. O jogador lidera as estatísticas de pontuação da NBA e se coloca como forte candidato a MVP. O Philadelphia é o quarto na Conferência Leste e o Indiana está em 13º.

