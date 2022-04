ONU: Número total de refugiados da Ucrânia ultrapassa marca de 4,5 milhões

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) informou neste domingo, 10, que 4,504 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde a invasão russa, em 24 de fevereiro. Apenas em abril, cerca de 477 mil ucranianos já saíram do país, após 3,374 milhões em março e 653 mil em fevereiro.

Continua depois da publicidade

Do total de refugiados da guerra, aproximadamente 2,594 milhões partiram, inicialmente, em direção à Polônia. A Romênia é o segundo destino mais procurado pelos ucranianos, com cerca de 686 mil. O Acnur, porém, acredita que “um grande número de pessoas” se deslocou do país que as recebeu primeiro, pois há poucos controles de fronteira dentro da União Europeia.

Guilherme Bianchini, com AP

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].