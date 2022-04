Com filho de Gustavo Borges, seleção fecha time para Mundial de natação

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A seleção brasileira de natação está definida para a disputa do Mundial de Budapeste, no meio do ano. Os últimos a garantir o índice foram Luiz Gustavo Franco Borges, filho do medalhista olímpico Gustavo Borges, Lorrane Ferreira e Caio Pumputis, neste sábado, último dia do Troféu Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

O principal destaque das últimas finais da competição foi Luiz Gustavo, vencedor dos 50 metros livre, com o tempo exato de 22 segundos. Gustavinho, como é conhecido, foi o único nadador da prova a superar o índice imposto pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) – 22s18.

O filho de Gustavo Borges já foi convocado para o Campeonato Mundial Júnior, mas fará sua estreia num Mundial adulto. Aos 22 anos, ele vem se destacando nos últimos anos em competições nacionais. No Troféu José Finkel, que é realizado em piscina curta (de 25 metros), ele também vencera a prova dos 50m livre, a mais rápida da natação.

Advertisement

Gustavinho tenta seguir os passos do pai, um dos maiores nadadores da história do País. Gustavo Borges tem quatro medalhas olímpicas no currículo, sendo duas de prata e duas de bronze, nos Jogos de Barcelona-1992, Atlanta-1996 e Sydney-2000. Ele conquistou também dois pódios em Mundiais, com bronze em Roma-1994, nos 100m livre e no revezamento 4x100m livre.

Continua depois da publicidade

Com os resultados deste sábado, a seleção chegou a 30 atletas com índice para o Mundial de Budapeste, a ser disputado na Hungria entre 18 de junho e 3 de julho, exatamente no mesmo local onde aconteceu o Mundial de 2017.

“Foi uma competição de altíssimo nível e que nossos nadadores tiveram um desempenho que nos dá bastante ânimo para este Mundial. É uma seleção jovem, com grandes talentos, e que poderá contar também com a experiência de atletas medalhistas olímpicos, recordistas e campeões Mundiais”, disse o gerente de natação da CBDA, Gustavo Otsuka.

Confira abaixo a lista dos brasileiros classificados para o Mundial:

Continua depois da publicidade

Bruno Fratus, Leonardo de Deus, Fernando Scheffer, Guilherme Costa, Stephan Steverink, Viviane Jungblut, Jhennifer Conceição, Nicholas Santos, Stephanie Balduccini, Giovanna Diamante, Aline Rodrigues, Maria Paula Heitmann, Vinicius Assunção, Murilo Sartori, Breno Correia, Beatriz Dizotti, João Gomes Junior, Matheus Gonche, Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Felipe Ribeiro, Ana Carolina Vieira, Giovana Medeiros, Gabrielle Roncatto, Vinicius Lanza, Guilherme Basseto, Felipe França, Luis Gustavo Borges, Lorrane Ferreira e Caio Pumputis.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].