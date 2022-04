Sport marca no fim e derrota Sampaio Corrêa na estreia da Série B

Por Estadão - Estadão 3

Com um gol de Vanegas aos 43 minutos do segundo tempo, o Sport abafou as vaias dos torcedores e estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com o pé direito ao vencer o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife, na noite deste sábado.

Com os primeiros pontos somados, o Sport divide a liderança com Bahia e Brusque. Os três foram os únicos que estrearam com vitórias até agora.

Empurrado pela torcida, o Sport começou a partida em cima, apostando principalmente nas jogadas pelo lado direito, mas encontrou um “paredão” maranhense pela frente. O Sampaio Corrêa se fechava e buscava surpreender no contra-ataque. Em um desses, Gabriel Poveda só não completou cruzamento porque Rafael Thyere chegou antes.

A principal chance do Sport veio aos 38 minutos. Juba cruzou e Pedro Naressi, livre de marcação, cabeceou por cima do travessão. Na sequência, mais uma vez Naressi apareceu dentro da área e só não marcou porque foi travado pelo goleiro Luiz Daniel na hora da finalização.

Irritada, a torcida rubro-negra vaiou o time na saída para o intervalo. Pressionado, o Sport voltou para o segundo tempo sem conseguir levar perigo ao goleiro Luiz Daniel. Aos poucos, o Sampaio Corrêa foi se arriscando mais ao ataque.

Aos 20 minutos, Pimentinha chutou e a bola acertou o braço de Sabino dentro da área. O árbitro nada marcou, foi chamado pelo VAR, mas manteve a decisão de campo. Em uma das poucas vezes que o Sport conseguiu furar o bloqueio adversário, Alanzinho finalizou rasteiro e Luiz Daniel espalmou.

O goleiro do Sampaio voltou a trabalhar em falta cobrada por Luciano Juba. Aos 34, Ezequiel cruzou rasteiro e Parraguez furou na hora de completar. Quando parecia que o jogo terminaria empatado, Vanegas aproveitou cruzamento de Ezequiel e cabeceou no canto. Luiz Daniel ainda tocou na bola, mas não o bastante para evitar o gol da vitória do Sport.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Sport visita o Guarani, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e o Sampaio Corrêa recebe o Tombense, às 16h30, no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

SPORT – Maílson; Ezequiel, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Bruno Matias (Blas Cáceres), William Oliveira e Pedro Naressi (Alanzinho); Bill (Vanegas), Parraguez (Chico) e Luciano Juba. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Mateusinho, Joécio, Nilson Júnior e Pará (Lucas Hipólito); Ferreira, Lucas Araújo (Wesley Dias), Maurício e Renatinho (Wesley Pionteck); Gabriel Poveda (Eron) e Pimentinha (Soares). Técnico: Léo Condé.

GOL – Vanegas, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bill e Vanegas (Sport); Gabriel Poveda, Pará e Wesley Dias (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO – Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA – R$ 141.107,50.

PÚBLICO – 6.834 pagantes.

LOCAL – Ilha do Retiro, no Recife (PE).

