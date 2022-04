Inter faz lição de casa, bate Hellas Verona e cola na liderança do Italiano

Por Estadão - Estadão 6

A Internazionale deu um importante passo para se manter na briga pelo título do Campeonato Italiano neste sábado. Jogando em seus domínios pela 32ª rodada, a equipe de Milão não teve dificuldades para vencer o Hellas Verona por 2 a 0. Com o resultado, o time de Simone Inzaghi chegou aos 66 pontos e ocupa a vice-liderança do torneio.

A briga pelo topo segue em ritmo intenso. Com apenas um ponto de vantagem, o Milan aparece em primeiro. O Napoli também surge com destaque na tabela e tem os mesmos 66 pontos da Inter. A rodada do final de semana manda a campo os dois rivais diretos da Inter na briga pelo primeiro posto. Neste domingo, o Milan encara o Torino fora de casa, enquanto os napolitanos recebem a Fiorentina. O Verona segue na zona intermediária da tabela, com 45 pontos.

Com uma postura bem ofensiva, a Inter adiantou a marcação e pressionou a equipe visitante em seu campo. O maior volume de jogo foi eficiente e aos 22min saiu o primeiro gol. Barella aproveitou um cruzamento na medida e concluiu com eficiência para o gol. A bola ainda tocou no travessão antes de estufar as redes.

Com a boa atuação dos alas Dumfries e Perisic, o ataque foi bastante acionado e aproveitou as falhas do Verona. Sem conseguir acertar a marcação na bola aérea, a defesa rival ficou exposta e não suportou a pressão. Foi nesse ritmo e em novo cruzamento que o atacante Dzeko ampliou a vantagem ao completar de cabeça uma cobrança de escanteio aos 30min.

Na etapa final, a Inter voltou com um posicionamento mais cauteloso e permitiu uma ligeira reação do Verona. Ceccherini recebeu uma bola na entrada da área sem marcação, mas falhou na finalização e desperdiçou uma chance incrível. Com o controle da situação, a Inter voltou a dominar a partida, ainda acertou a trave do Verona com D´ambrosio, em passe de Vidal, e administrou o resultado de 2 a 0 até o final.

A Internazionale tem novo compromisso pelo Campeonato Italiano na próxima quinta-feira diante do Spezia, que briga da parte de baixo da tabela. O Hellas Verona visitará a Atalanta no dia 18 de abril. Mais cedo neste sábado, o Campeonato Italiano teve o empate por 0 a 0 entre Empoli e Spezia. Ambos os times estão no meio da tabela.

