Everton bate Manchester United no sufoco e se mantém fora da zona de rebaixamento

O “duelo dos desesperados” entre Everton e Manchester United na manhã deste sábado terminou com vitória do time azul de Liverpool por 1 a 0. O triunfo apertado do time de Frank Lampard no Goodison Park garante o Everton por mais uma rodada fora da zona de rebaixamento e estende a péssima fase do time de Manchester, que fica cada vez mais distante da Liga dos Campeões na próxima temporada. O jogo foi válido pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Depois de perder o confronto direto contra o Burnley na última rodada e ficar a apenas um ponto do primeiro rebaixamento na era Premier League, o Everton volta a vencer, chega a 28 pontos e consegue respirar na 17ª colocação por pelo menos mais uma rodada. o Burnley tem um jogo a menos e pode voltar a se aproximar, já que soma 24 pontos.

O Manchester United volta a tropeçar e a pressão sobre o time de Cristiano Ronaldo, que teve mais uma atuação apagada, só aumenta após a eliminação na Liga dos Campeões. O time de Manchester é o sétimo colocado, com 51 pontos. A equipe de Ralf Rangnick almeja o quarto lugar, mas no momento está a três pontos de Tottenham (4º) e Arsenal (5º), com jogos a menos que ambos os rivais.

O Manchester United começou o jogo dando indícios de que poderia voltar a triunfar pela primeira vez desde a eliminação da LIga dos Campeões. Grande herói da partida, o goleiro Pickford começou a aparecer logo cedo, com duas grandes defesas para manter o Everton no jogo. O goleiro da seleção inglesa pegou um cabeceio e um chute de Rashford, ambos muito perigosos.

Já que o ataque visitante não funcionava, o Everton reagiu e conseguiu seu gol aos 26 minutos do primeiro tempo. Após o brasileiro Richarlison acreditar na jogada, o jovem Anthony Gordon tentou um chute despretensioso da entrada da área, a bola desviou em Maguire e enganou De Gea, parando no fundo das redes. O Everton melhorou até o fim do primeiro tempo e De Gea ainda precisou fazer boa defesa em um chute desviado de Richarlison.

A metade final do jogo teve muita entrega e marcação por parte do time de Frank Lampard. Correndo riscos de entrar na zona de rebaixamento, o Everton se segurou e deu poucas brechas para o time de Ralf Rangnick.

Quando o Manchester United conseguiu chegar, o time de Liverpool contou com um dia inspirado de Pickford. O goleiro foi crucial para encaixar um chute de Pogba de fora da área e uma finalização mascada de Cristiano Ronaldo já na reta final, garantindo a vitória do Everton.

O Manchester United pegará o Norwich CIty, lanterna da competição, na próxima rodada, em partida que é uma ótima chance de recuperação, mas também uma armadilha para aumentar ainda mais a insatisfação da torcida. Já o Everton enfrentará o Leicester City, novamente no Goodison Park, no próximo jogo. O time ainda aguarda definições sobre a realização do jogo contra o Crystal Palace.

