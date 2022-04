Guedes diz que apresentará candidatura da Argentina para o banco dos Brics

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Após se reunir com o ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que apresentará o país vizinho como candidato para ingressar no New Development Bank (NDB), o banco dos Brics, grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Continua depois da publicidade

Segundo Guedes, os dois países têm um papel decisivo na segurança alimentar e energética da América do Sul e do mundo. Ele ainda afirmou que o Brasil tem interesse em ter acesso às reservas de gás do país e comemorou a decisão da Petrobras de reduzir o preço do gás liquefeito de petróleo (GLP).

“Eles têm muitos fertilizantes e a capacidade de multiplicar por dez a produção atual. Nos ajudaram quando fizemos a redução de tarifas externas. Nós vamos ajudar a Argentina com o programa do FMI (Fundo Monetário Internacional). É uma história de parceria que está ficando cada vez maior. O objetivo maior é a integração das nossas economias”, disse.

Advertisement

Guzmán afirmou que a relação com o Brasil é fundamental e que há interesse das duas partes em buscar uma maior integração.

Continua depois da publicidade

“O Brasil é o sócio mais importante em termos econômicos e comerciais para a Argentina. No campo de energia vamos continuar trabalhando para uma maior integração energética, para incrementar a escala de produção, redução dos custos e melhora da competitividade das nossas indústrias”, declarou.

Antonio Temóteo

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].