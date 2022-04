Sophia Medina repete feito do irmão e se torna campeã sul-americana de surfe

Por Estadão - Estadão 5

Sophia Medina, irmã do tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina, confirmou, nesta sexta-feira, o título do Sul-Americano da modalidade na temporada 2021/2022. A jovem de 16 anos garantiu vaga nas quartas de final do LayBack Pro, em Florianópolis-SC, e garantiu o troféu da World Surf League Latin America.

Com o resultado, Sophia somou mais 500 pontos na classificação, totalizando 4 mil na tabela geral, pontuação inalcançável para qualquer adversária. Gabriel Medina conquistou o mesmo título em 2011, quando tinha um ano a mais que a irmã, 17.

“Nem sei o que falar, porque a ficha não caiu ainda, mas estou muito feliz. Eu nem sabia que seria campeã sul-americana se passasse essa bateria, então foi emocionante. Eu sempre falo que a gente não merece nada, mas eu pude treinar para colher todo o fruto do meu trabalho, junto com o meu pai, minha mãe, com o Juca, minha família toda. Agradeço aos meus patrocinadores por acreditarem em mim e agora vamos rumo ao Challenger”, vibrou Sophia após a conquista da taça.

A sequência do torneio em Florianópolis acontece neste sábado, a partir de 8h. Sophia tem como objetivo vencer as próximas baterias para também ficar com o título desta etapa.

“Estou muito empolgada com essa conquista, mas agora é colocar a cabeça no lugar, pôr o pezinho no chão, porque esse foi só o começo desse campeonato. É preciso focar bateria por bateria, porque tem algumas ainda pra passar até a final. Com certeza, o objetivo num campeonato é sempre ganhar, então tem um longo caminho ainda e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, finalizou.

A grande adversária de Sophia Medina em Florianópolis é Laura Raupp, que defende o troféu da etapa catarinense do LayBack Pro. Ela conquistou a maior nota do dia na categoria feminina: 8,0. O dia também ficou marcado por recordes no masculino. O cearense Michael Rodrigues totalizou 16,33 pontos em uma única bateria, superando sua marca anterior de 16,00. Nesta sexta-feira, ele conquistou uma nota 9,0 graças a um full rotation stalefish de frontside. Outro número recorde foi obtido por Wesley Leite. O paulista somou a maior nota de uma manobra, um 9,10, após um aéreo de frontside.

