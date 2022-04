Bolsonaro sobre licitação de ônibus com preço inflado: Deixa acontecer, pô

Por Estadão - Estadão 6

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou as reportagens do Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que revelaram uma licitação, preparada pelo governo, para tentar comprar 3.850 ônibus escolares com risco de sobrepreço de mais de R$ 700 milhões, mesmo após alertas de órgãos técnicos, como o Tribunal de Contas da União (TCU). “Deixa acontecer a licitação, pô”, declarou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

Sob ameaça de ter a licitação cancelada, o governo recuou após as reportagens e

reduziu as cotações dos veículos na véspera do pregão. A licitação dos ônibus foi

realizada na última terça-feira, 5, mas ficou em R$ 500 milhões a menos do que o governo estava disposto a pagar quando os preços estavam superestimados.

“Nós temos vários filtros, tem equipe nossa em cada ministério tratando aí de analisar contratos. Agora, essa última dos ônibus. Deixa acontecer a licitação, pô, por que não deixou acontecer? Ah, é fruto do jornalismo investigativo. Investigativo pipoca nenhuma”, afirmou Bolsonaro na live. “Espero que TCU abra licitação e veja o que vai acontecer para ver o preço de cada ônibus, tem que esperar acontecer para a gente comentar isso daí”, acrescentou.

Bolsonaro também voltou a minimizar o orçamento secreto, também revelado pelo

Estadão/Broadcast e disse que, pela lei atual, o relator do Orçamento é mais poderoso do que o presidente da República.

