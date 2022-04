Bolsonaro: alguém me aponte um motivo que eu poderia ter para matar Marielle

Por Estadão - Estadão 6

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer que não tem relações com o assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018, um crime político ainda não esclarecido totalmente.

“Alguém me aponte um motivo que eu poderia ter para matar Marielle Franco. Motivo nenhum, zero. É um negócio que não dá para discutir mais”, declarou o presidente em transmissão ao vivo nas redes sociais.

A declaração de Bolsonaro foi um comentário à notícia veiculada pela Folha de S.Paulo com áudio de uma irmã do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega acusando o governo federal de oferecer cargos em troca da morte do ex-capitão, apontado como envolvido no assassinato de Marielle.

