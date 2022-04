Inter abre 2 a 0, mas permite empate do 9 de Outubro na estreia da Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 6

Preciso e eficaz no primeiro tempo, o Internacional vacilou na segunda etapa na bola aérea e iniciou sua caminhada em busca do bicampeonato da Copa Sul-Americana com um empate jogando no Equador. Nesta quarta-feira à noite, o time brasileiro ficou no 2 a 2 com o 9 de Outubro, penúltimo colocado no Campeonato Equatoriano, no Estádio Jocay, em Manta (EQU), após abrir 2 a 0. A partida foi válida pela primeira rodada do Grupo E.

Após oito anos, o Internacional, campeão em 2008, voltou a disputar a competição e abriu 2 a 0 em dois minutos no primeiro tempo com Maurício e Wesley Moraes, com gols anotados respectivamente aos 24 e 25 minutos. No segundo tempo, porém, o time gaúucho apresentou problemas defensivos e sofreu dois gols de Manuel da Luz, ambos de cabeça, e voltará para Porto Alegre com um amargo empate.

Com a igualdade, Internacional e 9 de Outubro somaram um ponto no Grupo E. Guaireña e Independiente Medellin, da Colômbia, se enfrentam nesta quinta-feira, no Paraguai, pela chave, fechando a primeira rodada da sul-americana.

O Internacional volta a jogar pela competição somente na próxima quinta-feira, diante do Guaireña, em Porto Alegre. O 9 de Outubro pega no mesmo dia o Independiente, em Medellín

.

Antes, porém, o Inter faz sua estreia no Campeonato Brasileiro neste final de semana. No domingo, pega o atual campeão brasileiro, o Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h.

O Colorado começou a partida de forma lenta e repetindo os mesmos problemas apresentados no Campeonato Gaúcho, com erros de passes e dificuldade de finalização. Apesar do péssimo começo, o Inter mudou o panorama da partida em dois minutos, em duas assistências de Taison.

Aos 24 minutos, o astro roubou a bola, avançou e acionou Maurício, que dominou e chutou para o fundo das redes. Um minuto depois, Pinos errou a saída de bola, Edenílson aproveitou e tocou para Taison lançar Wesley Moraes. O atacante arriscou o chute e marcou o segundo.

O time gaúcho quase manteve os 100% de aproveitamento nas finalizações. Aos 38 minutos, quando chegou pela terceira vez, Maurício recebeu de Bruno Méndez, mas parou no goleiro Pinoz. Um minuto depois, foi a vez do goleiro Daniel evitar o primeiro gol do time equatoriano ao salvar chute de Phillips. No final, Newton Williams teve a chance de diminuir, mas mandou para fora.

Se no primeiro tempo foi cirúrgico, no segundo tempo o Internacional mostrou cansaço e passou sufoco. Logo aos dez minutos, Daniel fez milagre ao defender a cabeçada de Mauro da Luz. Dois minutos depois o goleiro colorado não conseguiu evitar nova cabeçada de Mauro da Luz e o time da casa diminuiu após cobrança de escanteio.

Após o gol, o time equatoriano pressionou e Daniel foi aparecendo cada vez mais. Aos 19, o goleiro evitou o empate em chute de Philips. Dez minutos depois, o Internacional vacilou mais uma vez em uma bola alta e Mauro da Luz empatou a partida, novamente de cabeça.

Daniel evitou a virada aos 36 minutos, em chute de Luna. O time equatoriano pressionou até o final, mas o Inter segurou o empate. No final, quase o time gaúcho conseguiu a vitória, em duas chances com Alemão e Bustos, que pararam no goleiro Pinos.

FICHA TÉCNICA

9 DE OUTUBRO-EQU 2 X 2 INTERNACIONAL

9 DE OUTUBRO-EQU – Jorge Pinos; Nazareno, Kevin Becerra, Darwin Torres (Manuel Lucas) e Marco Cangá;José Cazares, Renny Jaramillo, Mauro da Luz e Danny Luna (Caicedo); Ricardo Phillips e Newton William . Técnico: Juan Carlos León.

INTERNACIONAL – Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Kaique Rocha e Gabriel Mercado; Gabriel (Johnny), Liziero (Rodrigo Dourado), Maurício (Alexandre Alemão) e Edenilson; Taison (Caio Vidal) e Wesley Moraes (Carlos de Pena). Técnico: Alexander Medina.

GOLS – Maurício, aos 24, e Wesley Moraes, aos 25 minutos do primeiro tempo; Mauro da Luz aos 12 e aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Andres Merlo (Argentina).

CARTÕES AMARELOS – Nazareno, Mauro da Luz e Phillips (9 DE OUTUBRO) e Bruno Méndez, Carlos de Pena e Gabriel(INTERNACIONAL).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Estádio Jocay, em Manta-EQU.

