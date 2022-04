América-MG é surpreendido nos contra-ataques e perde para o Del Valle em casa

Por Estadão - Estadão 6

Se chegar à fase de grupos da Copa Libertadores não foi nada fácil para o América-MG, o início na nova etapa também foi ruim. Nesta quarta-feira à noite, na Arena Independência, perdeu por 2 a 0 para o Independiente Del Valle, do Equador, pelo Grupo D, surpreendido pelos contragolpes.

O time mineiro teve boa posse de bola, criou chances, porém, deixou-se envolver pelos contra-ataques mortais do adversário. Desta forma saíram os dois gols. O primeiro aos 11 minutos, com Sornoza, e o segundo, já nos acréscimos, com Bille Arce.

Agora é pensar na segunda rodada, quando vai enfrentar o Atlético-MG, num clássico já tradicional em Belo Horizonte. Este jogo está marcado para dia 13, próxima quarta-feira, no Mineirão. No fim de semana, o América estreia no Campeonato Brasileiro diante do Avaí, domingo, às 19 horas, em Florianópolis.

Nas fases preliminares, o Coelho não foi bem em casa. Perdeu para o Guaraní-PAR, por 1 a 0, e empatou sem gols com o Barcelona-EQU. A ideia era ter uma história diferente agora. O América começou tomando as iniciativas ofensivas, tendo mais posse de bola e criando boas chances para marcar.

No entanto, numa bola de ligação direta sofreu o gol aos 11 minutos. Na defesa, Schunke fez um lançamento alto e longo para Sornoza, que pegou a defesa desarmada. Ele invadiu a grande área e bateu no alto. Houve pedido de impedimento, mas depois as imagens da televisão mostraram que o lance foi legal, porque Patric, no lado direito, dava condições de jogo.

O gol era tudo que o time equatoriano queria pra manter seu esquema defensivo. Mesmo assim, de modo inteligente, sabia contra-atacar e fez isso com perigo em duas oportunidades. Aos 44 minutos, Pedrinho quase empatou, invadiu a área, enganou a defesa, mas perdeu o ângulo no momento da finalização.

No segundo tempo, o técnico Marquinhos Santos tentou mudar o panorama do jogo com as entradas de índio Ramirez e de Felipe Azevedo, respectivamente, nos lugares de Everaldo e Alê. Apesar da posse de bola, o time americano não conseguia ultrapassar a bem armada linha defensiva do Del Valle. Além disso, o jogo ficou truncado por muitas faltas. Tanto que muitos jogadores foram advertidos com cartões amarelos.

Mas o América se abriu demais e deixou a defesa aberta. Já nos acréscimos, sofreu um contra-ataque mortal. Faravelli correu do meio-campo até a grande área e tocou de lado para o chute final de Billy Arce.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 2 INDEPENDIENTE DEL VALLE-EQU

AMÉRICA-MG – Jailson; Patric, Iago Maidana, Germán Conti e Marlon; Lucas Kal (Juninho Valoura), Juninho e Alê (Felipe Azevedo); Pedrinho (Matheusinho), Everaldo (Índio Ramirez) e Paulinho Bóia (Henrique Almeida). Técnico: Marquinhos Santos.

INDEPENDIENTE DEL VALLE – Moisés Ramírez; Carabajal, Shunke e Segovia; Perlaza, Previtalli (Danny Cabezas), Perellano (Marco Angulo), Faravelli e Chávez (Cristopher Angulo); Sornoza (Gaibor) e Ayovi (Billy Arce). Técnico: Miguel Bravo (interino).

GOLS – Sornoza, aos 11 minutos do primeiro tempo; Billy Arce aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Fernando Rapallini (ARG).

CARTÕES AMARELOS – Everaldo, Paulinho Bóia, Matheusinho, Alê e Lucas Kal (América); Previtali, Schunke, Moisés Ramirez e Ayovi (Del Valle).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

