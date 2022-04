Governo indica José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras

Por Estadão - Estadão 6

O governo federal indicou José Mauro Ferreira Coelho para presidir a Petrobras. Marcio Andrade Weber será indicado para presidir o Conselho de Administração da petroleira. Os nomes foram confirmados pelo Ministério de Minas e Energia.

Coelho é presidente do Conselho de Administração da PPSA, estatal responsável pela exploração do pré-sal e já foi ex-secretário de Petróleo e Gás do MME.

Márcio Weber é atual conselheiro da empresa. Foi membro da Diretoria de Serviços da Petrobras Internacional (Braspetro) e Diretor da Petroserv S.A. Uma das vantagens é que ele pode “descer” do Conselho para a Diretoria Executiva.

Para terem efeito, as duas indicações precisam ser confirmadas pela assembleia geral ordinária da Petrobras. A próxima reunião do colegiado deve acontecer daqui a uma semana, em 13 de abril.

As indicações ocorrem depois das desistências do economista Adriano Pires e do empresário Rogério Landim, que desistiram dos postos por conflitos de interesses.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

