Jhojan e Angulo são liberados e podem reforçar o Santos na estreia do Brasileirão

O Santos pode ter um novo setor ofensivo na estreia do Brasileirão, neste sábado, diante do Fluminense, no Maracanã. Os atacantes gringos Jhojan Julio e Bryan Angulo estão liberados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e estão à disposição do técnico Fábian Bustos.

Na derrota para o Banfield, terça-feira, pela abertura da Copa Sul-Americana, na Argentina, o Santos pouco apresentou ofensivamente nos primeiros 60 minutos. Isolado, Ricardo Goulart sofreu com a marcação adversária.

A melhora veio com trocas na reta final da partida, mais na base do desespero que em jogadas trabalhadas. Bustos nunca escondeu que queria novas opções ofensivas e sugeriu as contratações de Jhojan e Angulo, equatorianos da LDU e Cruz Azul, respectivamente.

A preparação para a ida ao Rio começa nesta quinta-feira, quando Bustos poderá, enfim, trabalhar com todas as peças disponíveis. Nesta quarta, o clube fez reabilitação no CT do Boca Juniors, em Buenos Aires. Os titulares realizaram trabalho regenerativo, enquanto os demais jogadores trabalharam no campo.

O zagueiro Kaiky, com fratura, passará por avaliação médica no CT Rei Pelé, mas pode dar lugar a Velázquez, caso Bustos repita a formação com três defensores, ao lado de Eduardo Bauermann e Maicon, que estreou cometendo muitos erros contra o Banfield.

