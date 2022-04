Turnê de despedida do Kiss desembarca no Brasil em abril

Por Estadão - Estadão 8

Os fãs brasileiros de metal vão ter oportunidade para se despedir da banda Kiss no final do mês, em quatro shows que a banda vai fazer no Brasil na passagem do grupo pela América do Sul. Os shows de despedida da banda na turnê End Of The Road Tour, passam pelo País nos dias 26, 28 e 30 de abril, e 1º de maio. Além do Brasil, a banda se apresenta no Chile, Argentina, Peru e Colômbia.

A primeira parada do Kiss no Brasil será dia 26 de abril, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em seguida, os roqueiros partem para Curitiba, onde se apresentam na Pedreira Paulo Leminski, no dia 28. No dia 30 de abril, a turnê desembarca em São Paulo, em um show no Allianz Parque. E no dia 1º de maio, a passagem pelo Brasil se encerra na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto.

A turnê de encerramento de uma das maiores bandas de metal da história começou em Vancouver, no Canadá, e já passou pelos Estados Unidos, México, Alemanha, Áustria, Rússia, Polônia, Ucrânia, França, Itália, Escócia, Inglaterra, entre outros países. Os ingressos para os shows podem ser adquiridos no site uhuu.com .

