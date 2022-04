Opas: pandemia ainda não acabou e pessoas devem se manter cautelosas

Por Estadão - Estadão 2

Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne reafirmou nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa, que a pandemia ainda não acabou e as pessoas devem se manter cautelosas, seguindo os protocolos sanitários.

De acordo com a ela, apesar de os casos de covid-19 estarem diminuindo na maioria dos países das Américas, as infecções e registros de morte aumentaram em muitos lugares, sendo que a variante Ômicron lidera os contágios no cenário atual. Para a diretora, deve-se redobrar os esforços para que populações mais vulneráveis recebam vacinas. “Testes têm de estar disponíveis para todas as pessoas ao redor do mundo”, ressaltou.

Etienne também destacou que os dados são “nossos olhos e ouvidos nessa pandemia”, sendo que os ajustes nesses números podem ser responsáveis por parte do aumento de mortes em alguns países, pois essas nações reclassificam óbitos passados. O diretor de Emergências de Saúde da Opas, Ciro Ugarte, que também participou da coletiva, afirmou que o número de testes diminuiu. Dessa forma, segundo ele, os indicadores sobre o coronavírus podem estar subestimados em alguns lugares.

