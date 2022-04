Flamengo supera o Sporting Cristal em jogo sem torcida no Peru e alivia pressão

Por Estadão - Estadão 8

A enorme comemoração de Paulo Sousa com o gol de Matheuzinho no fim mostra o quão importante era para o Flamengo largar com vitória na Copa Libertadores. O time carioca fez 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, em Lima, e amenizou a crise após derrota para o Fluminense na decisão estadual. O jogo foi disputado sem torcida por causa de protestos no Peru.

Matheuzinho passou o jogo todo ouvindo recomendações/broncas do técnico português para aparecer mais para as jogadas na beirada do campo. Acabou saindo como destaque da vitória sem brilho, mas tranquila. O lateral cruzou para o primeiro gol, de Bruno Henrique, e fechou a conta em Lima.

Agora o Flamengo muda o foco para a estreia no Brasileirão, em visita ao Atlético-GO, no fim de semana. Com mais tranquilidade e possivelmente com o retorno de Arrascaeta, que fez muita falta na visita ao Sporting Cristal.

Por causa do toque de recolher no Peru, em decorrência das manifestações pela alta dos preço dos combustíveis, o jogo viveu um impasse ao longo do dia: seria realizado? Chegou a ser cancelado pela Conmebol, com o Flamengo se preparando para retornar ao País. A entidade voltou atrás da decisão após o governo peruano cancelar o toque de recolher já no fim do dia.

A garantia da realização da partida veio com duas modificações nas determinações iniciais. O Sporting Cristal não pôde contar com a presença de seus torcedores e o pontapé inicial veio meia hora mais tarde – 20 horas locais, 22 no Brasil.

Sem Arrascaeta, o questionado Paulo Sousa optou por escalação com três volantes: Willian Arão, que por vezes se transformou em terceiro zagueiro, Thiago Maia e Andreas Pereira. Everton Ribeiro assumiu a armação com somente Bruno Henrique e Gabriel Barbosa no ataque.

Mesmo favorito, os cariocas não conseguiam se encontrar e pouco ameaçavam o gol do Sporting Cristal. Faltava criatividade. Hugo Souza, do outro lado, também não tinha trabalho. A disputa se limitava ao meio-campo e um erro poderia ser fatal. Foi o que ocorreu.

O Flamengo abriu o marcador aos 21 minutos após saída errada do Sporting Cristal. A bola chegou nos pés de Matheuzinho que cruzou com perfeição para Bruno Henrique mandar às redes. Os bolivianos pediram impedimento do lateral, mas a posição era legal. Foi o 16° gol de Bruno Henrique, se igualando a Zico, o grande ídolo rubro-negro. Gabriel Barbosa é o artilheiro máximo do clube na competição com 22 bolas nas redes adversárias.

O jogo caiu muito na volta para o segundo tempo. O Flamengo tocava a bola com lentidão e, sem poder ofensivo, o Sporting Cristal também não conseguia criar nada para buscar a igualdade. Com o passar do tempo, os peruanos cresceram e Ávila teve chance de igualar o placar. Hugo Souza salvou com o pé.

Paulo Sousa mexeu bastante no time, sacou até os experientes Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa. O técnico sabia que o 1 a 0 era perigoso e apostava em fôlego novo. Acabou premiado com passe de João Gomes e gol de Matheuzinho, já no fim, que trouxe o alívio tão buscado pelo treinador.

FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL 0 x 2 FLAMENGO

SPORTING CRISTAL – Duarte; Madrid, Chávez, Merlo e Loyola; Castillo; Calcaterra, Sosa (Távara) e Gonzáles; Ávila (Pacheco) e Liza. Técnico: Roberto Mosquera.

FLAMENGO – Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Filipe Luís (Léo Pereira); Willian Arão (Matheus França), Thiago Maia (João Gomes), Andreas Pereira e Everton Ribeiro (Lázaro); Bruno Henrique e Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico: Paulo Sousa.

GOLS – Bruno Henrique, aos 21 minutos do primeiro tempo; Matheuzinho, aos 41 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Maia, Matheuzinho e Willian Arão (Flamengo) e Merlo (Sporting Cristal).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Estádio Nacional de Lima.

Fábio Hecico

Estadao Conteudo



