Fábian Bustos critica falta de VAR na fase de grupos e acusa erro contra o Santos

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

O técnico Fabián Bustos reclamou muito de um pênalti não marcado a favor do Santos durante a derrota por 1 a 0 para o Banfield na estreia da Copa Sul-Americana. Durante entrevista coletiva na Argentina, nesta terça-feira, o treinador cobrou a presença de VAR também na fase de grupos e nas fases classificatórias das competições continentais.

Continua depois da publicidade

“Houve um pênalti claríssimo em uma cabeçada do Goulart. O Banfield tem méritos pela vitória, mas precisamos da tecnologia urgente, porque se definem situações como essa. Que cada lugar possa colocar o VAR, porque é uma ferramenta importante. Nossa chance mais clara foi a do pênalti no cabeceio de Goulart. Foi um pênalti claríssimo. Depois saiu o gol do Banfield”, afirmou Fabián Bustos.

O lance criticado pelo treinador santista aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0. Marcos Guilherme cobrou escanteio na primeira trave, Ricardo Goulart cabeceou e o Santos reclamou de um toque na mão de Galoppo. A arbitragem mandou o jogo seguir. A arbitragem de vídeo só entra na Copa Sul-Americana a partir das oitavas de final.

Advertisement

“Se repassar o primeiro tempo, houve um gol muito bonito deles por um erro nosso. O jogo foi equilibrado, eles tiveram mais posse, mas quando contra-atacamos, três contra três, causamos danos. O Banfield foi muito intenso, vertical, mas criou chances em erros nossos. Não foram situações claras. Em linhas gerais foi um jogo parelho, e me pareceu totalmente injusta a derrota”, analisou o treinador sobre a partida.

Continua depois da publicidade

O Santos terá mais uma estreia pela frente no próximo fim de semana, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. O clube paulista visitará o Fluminense no próximo sábado. Pela Copa Sul-Americana, os comandados de Fabián Bustos jogarão em casa contra a Universidad Católica do Equador na segunda rodada.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].