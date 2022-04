Lavrov acusa Ocidente de histeria, e sugere tentativa para atrapalhar negociações

Por Estadão - Estadão 5

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de “histeria” e disse que está inclinado a ver as recentes alegações sobre crimes de guerra na Ucrânia como “um pretexto para torpedear as negociações em curso”. Em um vídeo divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores local, Lavrov diz que os movimentos ocorrem “num momento em que alguma luz, por mais tênue que seja, apareceu no fim do túnel”.

Segundo ele, nas conversas em Istambul em 29 de março, os representantes ucranianos expuseram por escrito sua visão de um tratado sobre o status e as garantias de segurança da Ucrânia pela primeira vez durante os contatos entre as delegações. Desta forma, Lavrov chamou as acusações contra a Rússia de “falsas alegações”.

O diplomata afirmou ainda que: “nos últimos dias, a máquina de propaganda do Ocidente e da Ucrânia se concentrou exclusivamente em alimentar a histeria por meio de vídeos feitos, como entendemos, pelo serviço militar e de segurança da Ucrânia na cidade de Bucha, região de Kiev”.

