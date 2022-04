Athletico-PR estreia na Libertadores apenas com empate diante do modesto Caracas

Por Estadão - Estadão 8

Favorito para conquistar uma vaga nas oitavas de final pelo Grupo B, o Athletico-PR estreou na Copa Libertadores com um empate sem gols diante do modesto Caracas, na noite desta terça-feira, no estádio Olímpico de La UCV. O clube brasileiro perdeu grande chance de ficar confortável na tabela de classificação. O outro duelo do Grupo B será na quinta-feira com The Strongest e Libertad.

Apesar de jogar fora de casa, o Athletico teve o domínio do primeiro tempo e criou boas oportunidades de gol. No entanto, faltou capricho na pontaria para inaugurar o marcador. Logo de cara, Pablo fez o pivô e deixou para Terans. Ele chutou e viu Baroja espalmar para salvar o Caracas.

Pablo, inclusive, voltou a jogar mais solto e mostrar aquele futebol que o levou para o São Paulo. Ele deu um belo passe de calcanhar para Marcelo Cirino chutar rasteiro. Baroja salvou mais uma. A resposta veio com Bons, em um chute pela linha de fundo.

Baroja teve muito mais trabalho do que Bento, que assumiu a titularidade após a venda de Santos para o Flamengo. O goleiro segurou um arremate rasteiro de Cuello, enquanto tirou com os olhos uma tentativa de Terans.

O panorama do segundo tempo não mudou. O Athletico continuou no abafa, enquanto o adversário apostou no contra-ataque. Com isso, o time brasileiro seguiu criando muitas oportunidades, mas a noite parecia ser mesmo do goleiro Baroja.

Sem dúvida foi o grande nome do embate. O arqueiro continuou fazendo defesas milagrosas, uma delas, se esticou por completo para impedir que Christian abrisse o placar. Quando começou a gostar do jogo, Bento também foi acionado. Ele fez uma defesa milagrosa no chute de Pereira.

O jogo esfriou nos minutos finais. O Caracas ainda tentou se jogar ao ataque no fim, mas o time paranaense se fechou para garantir ao menos um ponto longe de seus domínios, muito por causa de Bento, que fez novo milagre praticamente no último lance.

FICHA TÉCNICA

CARACAS 0 X 0 ATHLETICO

CARACAS – Baroja; Ferreira, Rivero, Quijada e Notaroberto; Edson Castillo, Carlos Suárez, Bonsu Osei (Vicente Rodríguez), Luis Ramírez (Luis González) e Guarirapa (Ovando); Akinyoola. Técnico: Francesco Stifano.

ATHLETICO-PR – Bento; Orejuela (Khellven), Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner Vinícius; Christian (Rômulo), Hugo Moura e Terans; Marcelo Cirino, Pablo (Marlos) e Cuello (Vitor Bueno). Técnico: Alberto Valentim.

CARTÕES AMARELOS – Notaroberto (Caracas); Hugo Moura (Athletico).

ÁRBITRO – Andres Rojas (COL).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Olímpico de La UCV, em Caracas (VEN).

