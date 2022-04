Empregados da Eletrobras pedem a TCU para participar de debate sobre venda

Por Estadão - Estadão 5

A Associação dos Empregados da Eletrobras (Aeel) enviou ofício ao Tribunal de Contas da União (TCU) apoiando a decisão do ministro do órgão Aroldo Cedraz de ouvir especialistas sobre o setor elétrico brasileiro e a capitalização da Eletrobras, e pediu para participar do debate.

“Cabe registrar que a Aeel conta no seu quadro de associados com profissionais com larga experiência no setor elétrico, formação profissional diversificada e titulação de graduação, mestrado e doutorado em relevantes instituições do País”, argumentou no documento, ressaltando que a Aeel tem acompanhado de perto todo o processo também no Legislativo.

O TCU marcou para quinta-feira, 7, o debate sobre a modelagem de venda da Eletrobras. O painel terá a participação de autoridades, gestores, especialistas de mercado, sociedade civil organizada e acadêmicos.

A Aeel pretende apresentar no debate pontos como “contratações por inexigibilidade do sindicato dos bancos como riscos para transparência e licitude do processo, preocupações com o repasse de conhecimento para a ENBPar (empresa de participações que vai controlar Itaipu e Eletronuclear), transações entre partes relacionadas (União, Eletrobras, Eletronuclear, Itaipu)”, entre outros aspectos do processo.

Denise Luna

Estadao Conteudo

