Jão é uma das atrações confirmadas no Palco Sunset do Rock in Rio

O cantor Jão foi anunciado como uma das atrações do Palco Sunset do Rock in Rio 2022. O show do artista está marcado para o dia 9 de setembro, mesma data em que a cantora Avril Lavigne se apresenta no festival.

“Sempre foi um sonho cantar nesse festival que eu tenho um respeito gigante. Há dois anos, isso não era uma realidade. Muito lindo ver como cada passo que demos nos trouxeram aqui. Vamos entregar um show gigante!”, disse o cantor em nota enviada pela assessoria.

Jão, que está em turnê com o álbum Pirata, levará a mesma atmosfera para o palco de um dos maiores festival de música do Brasil. Ele ainda terá um convidado na apresentação, mas o nome ainda não foi divulgado. Vale lembrar que, no mesmo dia e no mesmo palco, o Rock in Rio prepara uma homenagem para comemorar a edição histórica de 1985.

Sofia Hermoso, especial para o Estadão

