Bolsonaro muda agenda para ir a Angra dos Reis visitar área atingida por temporais

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sobrevoou na tarde desta segunda-feira, 4, as regiões atingidas pelos fortes temporais no fim de semana em Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. Acompanhado pelo governador do Rio, Cláudio Castro (PL), Bolsonaro também visitou o bairro de Monsuaba, um dos mais destruídos pela chuva. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 19 pessoas, incluindo crianças e adolescentes, morreram no Rio de Janeiro entre quinta-feira, 31, e sábado, 2.

Bolsonaro e Castro desembarcaram no campo do estádio municipal de Angra e, em seguida, foram para Monsuaba. No local, os dois visitaram a Escola Raul Pompeia, utilizada como ponto de apoio para os desabrigados pelos temporais. Voltou para Brasília por volta de 18h, sem dar entrevistas.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu neste domingo a situação de emergência em Angra dos Reis. A medida é tomada em casos de desastres de grandes proporções e com base apenas no requerimento e no decreto de emergência ou de calamidade do estado ou do município. O objetivo é acelerar as ações federais de resposta.

A medida ainda liberou, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), R$ 2.404.465,00 em recursos para a cidade. Os valores empenhados terão de ser executados em até 180 dias.

Entre as vítimas dos deslizamentos, há pelo menos quatro pessoas da mesma família. Um morador desaparecido ainda é procurado. Em Paraty, também na Costa Verde, outras sete pessoas da mesma família morreram: uma mãe e seis filhos. Uma criança da mesma família sobreviveu. Um homem morreu em Mesquita, na Baixada Fluminense.

Bolsonaro cumpriu agenda de manhã na capital

A viagem a Angra dos Reis, onde dez corpos já foram resgatados não estava prevista na agenda do presidente, que foi a dois eventos na capital fluminense na manhã desta segunda. De manhã, Bolsonaro participou de celebração no Cristo Redentor para selar acordo entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Mitra Arquiepiscopal fluminense. Os órgãos definiram normas para o ordenamento público do acesso ao Corcovado, ao Santuário do Cristo Redentor e para a gestão do Parque Nacional da Tijuca.

Após subir o Corcovado, Bolsonaro voltou para à zona sul da cidade para participar de um almoço com empresários em Copacabana. O presidente ainda tinha a intenção de participar do Rio Boat Show, uma feira náutica com embarcações e novidades do setor, mas desistiu do evento e seguiu para Angra dos Reis à convite do governador.

