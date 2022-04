Rogério Ceni confia no time da final do Paulista para 'ir bem' no Brasileirão

Por Estadão - Estadão 6

A acachapante derrota por 4 a 0 na decisão do Campeonato Paulista para o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, não abalou a confiança do técnico Rogério Ceni em seus jogadores. O treinador pretende manter a equipe derrotada no Estadual na disputa do Campeonato Brasileiro e usar uma outra formação na Copa Sul-Americana.

“Vamos para a Sul-Americana dar oportunidade para esses jogadores (que menos atuaram). Os jogadores que iniciaram (domingo) não devem viajar, vamos montar um time diferente para a primeira rodada do Brasileirão, não podemos passar a vergonha e os sustos do ano passado”, afirmou o Ceni.

Com isso, atletas como Volpi, Moreira, Igor Vinicius), Miranda, Reinaldo, Luan, Patrick, Nikão, Rigoni, Luciano e Marquinhos deverão ser utilizados como titulares na competição internacional.

Uma grande preocupação de Rogério é ter em ação uma equipe entrosada, que fez boas partidas no Morumbi este ano, para obter desde o início bons resultados no campeonato nacional e, desta forma, evitar o desespero da temporada passada quando o time brigou muito até o final para fugir dos últimos lugares.

Depois do compromisso com o Ayacucho, no Peru, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o São Paulo vai se preparar para a estreia no Brasileirão, domingo, às 18 horas, diante do Athletico-PR, no Morumbi.

