Com conquista do Coritiba no Paraná, já são nove campeões estaduais

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Além do título paulista conquistado pelo Palmeiras, que levantou seu 24.º troféu neste domingo, o Coritiba também se sagrou campeão, ao vencer o Maringá, por 4 a 2, no Couto Pereira, em Curitiba, solidificando a sua supremacia estadual com seu 39º título.

Continua depois da publicidade

O Coritiba ratificou seu favoritismo, depois de vencer o jogo de ida, por 2 a 1, fechando a fase final com duas vitórias. É o maior campeão do Paraná.

O visitante assustou ao abrir o placar com Matheus Bianqui, aos 15 minutos, e segurar a vantagem até o intervalo. Mas no segundo tempo, o Coxa virou para 3 a 1 com gols de Alef Manga e dois de Igor Paixão. O Maringá diminuiu com Gui Sales, mas no final Léo Gamalho completou os 4 a 2.

Advertisement

Em Minas Gerais, com o Atlético já campeão após vencer o Cruzeiro por 3 a 1, domingo, foram decididos mais dois títulos. Pela manhã, em São João Del Rei, Atletic e Caldense empataram sem gols e na disputa de pênaltis o time da casa fez 5 a 4 e levou o título do Interior.

Continua depois da publicidade

À tarde, o Democrata levou o Troféu Independência, disputado por quatro times que não chegaram às semifinais, ao bater por 1 a 0 a Tombense. Em 2023, Democrata e Atletic vão decidir a Recopa Mineira.

JOGOS DE IDA

Em alguns Estados aconteceram os jogos finais de ida. Na Bahia, sem a dupla Ba-Vi, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense empataram por 1 a 1 no estádio Carneirão. Miller fez o gol do time da casa e Jerry, contra, deixou tudo igual. O segundo jogo vai acontecer no próximo domingo (10), com mando do Jacuipense. Quem vencer será o campeão. Em caso de empate, pênaltis. Mas desta vez o duelo vai acontecer em Riachão de Jacuípe, na Arena Valfredão.

Continua depois da publicidade

Em Belém, o Mangueirão foi palco de mais um Re-Pa. Desta vez o Remo foi bem superior, vencendo por 3 a 0 e ficando com duas mãos no título. Agora pode perder até por dois gols na volta, domingo (10). Os gols foram de Brenner (2) e Uchôa.

No sábado, pelo título de Tocantins, Interporto e Tocantinópolis empataram sem gols e vão fazer os segundo jogo no domingo que vem. Quem vencer leva o título.

Agora já são nove campeões na temporada. Região Sudeste – São Paulo: Palmeiras; Minas Gerais: Atlético-MG; Rio de Janeiro: Fluminense; Região Sul – Rio Grande do Sul: Grêmio; Paraná: Coritiba e Santa Catarina: Brusque; Região Centro-Oeste – Goiás: Atlético; Mato Grosso: Cuiabá; Região Norte: Amazonas – Manaus.

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].