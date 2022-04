Primeiro navio de combustível permitido chega em Hodeida, como parte de trégua

Por Estadão - Estadão 4

Um navio-tanque transportando combustível extremamente necessário chegou ao porto bloqueado de Hodeida, no Iêmen, no domingo, quando um cessar-fogo destinado a interromper os combates no país devastado pela guerra por dois meses entrou em seu primeiro dia completo.

O acordo de trégua, que entrou em vigor no sábado à noite, permite que os carregamentos de combustível cheguem a Hodeida e que os voos de passageiros sejam retomados a partir do aeroporto da capital de Sanaa.

O acordo ocorre após uma escalada significativa nas hostilidades nas últimas semanas, que viu os houthis reivindicarem vários ataques nas fronteiras do país, visando os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita.

Essam al-Motwakel, porta-voz da corporação petrolífera administrada pelos houthis, disse que a coalizão liderada pela Arábia Saudita permitiu que o navio – que transportava mazut, um óleo combustível de baixa qualidade – entrasse no porto de Hodeida. O porto lida com cerca de 70% das importações comerciais e humanitárias do Iêmen. Ele convocou o enviado da ONU, Hans Grundberg, para trabalhar com a coalizão e acelerar a chegada de outras embarcações para aliviar uma crise de combustível de longa data em áreas controladas pelos houthis.

Durante a trégua de dois meses, a coalizão liderada pela Arábia Saudita permitirá que 18 navios transportando combustível acessem o porto de Hodeida e dois voos comerciais por semana da capital iemenita para a Jordânia e o Egito, de acordo com uma cópia da trégua obtida pela The Associated Press.

(Fonte: Associated Press)

