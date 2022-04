Fred marca, mas Manchester United só empata com Leicester em casa e não empolga

Por Estadão - Estadão 7

O Manchester United tropeçou diante do Leicester neste sábado pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Jogando em Old Trafford, o time de Manchester saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 com o brasileiro Fred. O resultado é ruim para o time do alemão Ralf Rangnick na busca por um lugar no G4.

De volta aos gramados após a doída eliminação para o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões e pós-data Fifa, o Manchester United segue com dificuldades para se encontrar em campo em mais uma temporada.

Os comandados de Ralf Rangnick voltam a tropeçar e ficam mais distantes de retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada. Com 51 pontos, o time de Manchester é o sexto colocado, atrás do Tottenham (51) e Arsenal (54), porém com jogos a mais que os adversários. Oscilando nas últimas rodadas, o Leicester segue na zona intermediária da tabela, em nono, com 37 pontos.

Manchester United e Leicester fizeram um primeiro tempo sem muito brilho em seus ataques e poucas vezes chegaram perto de aproveitar as chances criadas. A melhor chance do time da casa nos primeiros 45 minutos aconteceu depois de uma saída errada da zaga do Leicester. Bruno Fernandes chegou em ótima condição de finalizar, mas parou em grande defesa de Schmeichel, que abriu as pernas para defender com o pé.

O Leicester teve leve superioridade no primeiro tempo, mais em dia com a criação de jogadas. Aos 30min, Iheanacho recebeu livre na meia lua da área, tentou um chute colocado, mas mandou para fora. O jogo foi para o intervalo empatado.

O duelo em Old Trafford seguiu muito truncado e travado no início da segunda etapa, mas as chances começaram a aparecer ao decorrer do tempo. Aos 17 minutos, quando o Manchester United parecia estar iniciando um contra-ataque, o Leicester recuperou, saiu rápido e abriu o placar. Maddison cruzou na cabeça de Iheanacho, que mergulhou para cabecear e colocar o Leicester na frente.

O empate do time da casa veio três minutos depois, também em uma tentativa sem sucesso de saída do rival. O Manchester recuperou, Bruno Fernandes finalizou para defesa de Schmeichel e Fred apareceu para completar o rebote para o fundo das redes.

Após os gols, o confronto ficou mais aberto. Iheanacho voltou a ter ótima chance para fazer o segundo, mas mandou uma cavadinha por cima do gol. No lance seguinte, o goleiro De Gea fez uma defesa espetacular em cabeceio de Fofana.

Brigador, Iheanacho chegou a ganhar uma bola e tocou para o gol de Maddison, mas a arbitragem consultou o VAR e assinalou falta do atacante em Varane no lance. Diante de sua torcida, o Manchester foi para cima nos minutos finais e pressionou a defesa do Leicester, mas sem sucesso.

O Manchester United volta todas suas atenções para a disputa do Campeonato Inglês. No próximo sábado, o time viaja até Liverpool para enfrentar o Everton no Goodison Park. Já o Leicester enfrenta o PSV Eindhoven, da Holanda, na próxima quinta-feira pela Liga Conferência. Pelo Campeonato Inglês, o time de Brendan Rodgers recebe o Crystal Palace no próximo domingo.

