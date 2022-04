Arboleda reaparece no São Paulo após faltar no treino e vira opção para final

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Após integrar a seleção equatoriana nos jogos finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, Arboleda se reapresentou, nesta quinta-feira, e participou do treino do São Paulo, no CT da Barra Funda. O atleta era esperado na quarta-feira, não apareceu e por causa disso foi multado pela diretoria do São Paulo. O técnico Rogério Ceni vai decidir no treino deste sábado se vai utilizar o zagueiro na final diante do Palmeiras, domingo, no Allianz Parque.

Continua depois da publicidade

Além de ficar de fora das três últimas partidas – São Bernardo, Corinthians e Palmeiras -, Arboleda também tem como obstáculo para entrar em campo no domingo, o bom desempenho e o entrosamento da dupla de zagueiros formada por Diego Costa e Léo.

Ceni vai definir o time neste sábado em festa para a torcida no Morumbi. O treino, com início previsto para as 10 horas, servirá de reencontro dos torcedores com o time, afinal o jogo decisivo no Allianz Parque só poderá ser assistido por palmeirenses. Com a intenção de reunir um grande público, mas com organização, a diretoria são-paulina cobrou ingressos no valor de R$ 2,00.

Advertisement

O meia Gabriel Sara permanece em tratamento de fisioterapia e vai seguir fora da equipe, que poderá perder por até um gol de diferença para ficar com o bicampeonato estadual.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2022 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].