Jim Carrey decide se aposentar aos 60 anos: 'Eu ainda estarei no mundo'

Aos 60 anos, Jim Carrey anunciou sua aposentadoria depois de Sonic the Hedgehog 2. O ator e ilustrador tem se dedicado a um novo projeto com a produção de NFTs e valorizado cada vez mais a sua vida espiritual e seu relacionamento com a família. O novo filme também pode ser o último da sua carreira e chega aos cinemas na próxima sexta-feira, 8 de abril.

Em entrevista ao programa Access Hollywood nesta quinta, 31, Jim falou sobre a sua relação com seu neto, Jackson Carrey. O garoto é frequentemente comparado ao avô pelas características físicas, porém com humor mais ácido. Quando questionado se o neto gosta do Sonic e está animado para vê-lo interpretando o ouriço, Jim responde que sim. “Ele adora o Sonic e é bem melhor do que eu jogando. Eu sou péssimo nesse tipo de jogo, tenho uma lesão terrível na mão, desde um dia em que dormi de um jeito errado em cima do meu braço e ele nunca mais foi o mesmo.”

“Tenho dificuldade em operar o joystick, prefiro usar o cotovelo do que a mão e acabo em desvantagem. O Jackson tira muito sarro de mim, ele é muito melhor que eu. Da última vez que jogamos eu fiquei chateado e disse que irei ficar tão bom nesse game que irei derrubá-lo. Ele me respondeu: ‘Só se você nascer de novo'”, disse o ator.

A relação dos dois é muito próxima e Jim Carrey falou ainda que o amor pelo neto faz a vida realmente importar. “É o estilo de vida que eu amo”. Ao longo da entrevista ao Access Hollywood, ele mencionou alguns pontos que tem priorizado nos últimos anos. Além do relacionamento com a família, Jim possui uma outra paixão: a carreira de ilustrador e estará abrindo sua nova empresa de NFTs no mês de abril. “Estou fazendo NFTS e se alguém estiver interessado, meu site será lançado em abril”.

“Ele se chama ‘Magic Hour’ e vou apresentar minha arte, que mostra um pouco do que eu penso sobre a nossa existência.”

Foi ao saber que a cantora Dolly Parton estaria interessada em convidá-lo para atuar num filme sobre a sua carreira, que Carrey revelou que está se aposentando. “Eu realmente amo a Dolly Parton, mas você sabe, estou me aposentando.”

“Posso voltar a fazer algum filme. Às vezes um anjo traz uma mensagem, um roteiro quase escrito à ouro e posso avaliar um retorno à indústria de cinema. Caso exista uma proposta muito atraente, eu poderia continuar na estrada, mas agora decidi fazer uma pausa.”

No momento, Jim quer focar na sua vida pessoal e espiritual. “Eu realmente gosto de ter uma vida tranquila. Gosto de colocar tinta na tela, trabalhar a minha vida espiritual e sinto que tenho o suficiente. Eu fiz o suficiente e sou o suficiente”, disse, e completou que estará sempre à disposição do mundo. “Eu ainda estarei no mundo, não importa o que aconteça. Temos mais efeito sob o mundo do que sabemos.”

