Gustavo é o novo líder do 'BBB 22' e indicará dois ao 'Paredão' nesta sexta

O participante Gustavo Marsengo venceu a 11ª Prova do Líder do programa televisivo Big Brother Brasil 2022, realizada na noite da quinta-feira, 31. Por causa da nova dinâmica do programa, o brother terá que mandar duas pessoas para o Paredão nesta sexta-feira, 1º de abril. A eliminação acontecerá no próximo domingo, 3.

Os 10 integrantes da casa participaram da disputa de habilidade e sorte. Gustavo superou Paulo André e Douglas Silva na reta final. Ele colocou os dois colegas de confinamento no seu quarto VIP.

O restante do elenco está na Xepa. “Obrigado, Sandroca! Volta, Lalá”, disse o ex-vidraceiro, em referência a sua mãe Sandra e ao seu affair no programa, Laís, nona eliminada.

No início do programa, o apresentador Tadeu Schmidt informou que a atração global entrou em um modo turbo. Dessa forma, o Paredão já será formado nesta sexta, dia que também ocorrerá a Prova do Anjo.

“O anjo será autoimune, e o líder vai ter uma dupla missão: ele vai ter que mandar um dos castigados no monstro e terá uma indicação tradicional do líder, mandando uma segunda pessoa para o Paredão”, disse o apresentador.

A casa votará no confessionário e o mais mencionado irá para a berlinda. Não vai ter Bate e Volta. A eliminação será no domingo.

Depois, uma nova Prova do Líder será feita e mais um paredão estará formado para eliminação na terça-feira, 5.

Além disso, nas redes sociais, Boninho, diretor da atração, avisou que alguém deixará o jogo toda terça e domingo até o final da atração.

O Big Boss confirmou ainda um Paredão falso. “Tem um vindo aí”, disse ao responder um seguidor que pediu pela dinâmica.

