Antetokounmpo bate recorde e Milwaukee Bucks supera Brooklyn Nets na NBA

Com uma noite brilhante de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks venceu o Brooklyn Nets pelo apertado placar de 120 a 119, decidido na prorrogação, na noite desta quinta-feira, em Nova York. O resultado confirmou a presença dos atuais campeões nos playoffs e ainda deixou os Bucks na cola do líder Miami Heat na Conferência Leste.

Irregular nas últimas semanas, o Heat só manteve a posição por conta de uma vitória a mais que os vice-líderes: 49 vitórias e 28 derrotas, contra 48 triunfos e 28 revezes por parte dos Bucks. A colocação é importante por deixar o líder na condição de principal cabeça de chave nos playoffs, em eventual confronto com um time menos forte.

Para se aproximar dos líderes, os Bucks contaram novamente com atuação inspirada de Antetokounmpo, herói do jogo. Ele marcou um “double-double” de 44 pontos e 14 rebotes, ainda contribuiu com seis assistências e bateu recorde na equipe. O astro grego se tornou o maior pontuador da história do time em temporadas regulares, com 14.216, deixando para trás a lenda Kareem Abdul-Jabbar, com 14.211.

De quebra, marcou alguns destes pontos em momentos decisivos do duelo. Foi uma cesta de três pontos sua que empatou o duelo e forçou a prorrogação. E, no tempo extra, converteu lances livres decisivos para confirmar a vitória dos visitantes.

Ao fim da partida, Antetokounmpo evitou celebrar o feito. “Quando eu estiver aposentado, poderemos falar sobre isso, mas agora não é o momento. Há coisas que precisam ser feitas”, declarou o jogador, já pensando na partida contra o Los Angeles Clippers, na sexta. Se os Bucks vencerem, poderão assumir a liderança do Leste.

Os Bucks ainda contaram com 19 pontos de Jrue Holiday e 16 de Khris Middleton. Do outro lado, Kevin Durant foi o destaque dos Nets, com 26 pontos e 11 assistências para os Nets, que perderam a terceira seguida e estão em oitavo lugar na Conferência Leste. Com aproveitamento de 40 vitórias e 37 derrotas, estão na zona de classificação ao play-in, que dá vaga nos playoffs.

Pela Conferência Oeste, a noite foi de nova decepção para os fãs do Los Angeles Lakers. Ainda sem contar com LeBron James, machucado, o time da Califórnia foi batido pelo Utah Jazz por 122 a 109. Os anfitriões foram liderados pelos 29 pontos de Donovan Mitchell, enquanto Rudy Gobert registrou um “double-double” de 25 pontos e 17 rebotes.

Pelos Lakers, Russell Westbrook tentou compensar as ausências de LeBron e Anthony Davis. Ele comandou o time com 24 pontos e sete assistências. Dwight Howard contribuiu com um “double-double” de 21 pontos e 12 rebotes.

Em 11º lugar, o Los Angeles Lakers estão fora da zona de classificação até mesmo do play-in. Com chances reais de ficar fora dos playoffs desta temporada, a equipe californiana soma 31 triunfos e 45 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 102 x 94 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 131 x 107 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 119 x 120 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 135 x 130 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 122 x 109 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Washington Wizards x Dallas Mavericks

Orlando Magic x Toronto Raptors

Boston Celtics x Indiana Pacers

Houston Rockets x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Phoenix Suns

Milwaukee Bucks x Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans

