199 suspenso temporariamente: Ligações para a Defesa Civil de Cachoeiro devem ser feitas para o telefone do plantão

A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim está com o telefone 199 temporariamente desativado. Em virtude da mudança de sede do órgão, que foi transferida da Ilha da Luz para o Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, o número precisará ser reinstalado pela operadora de telefonia.

Até que isso ocorra, a população pode acionar os servidores do órgão, a qualquer momento, por meio do número do plantão: (28) 98814-3497.

A mudança da sede da Defesa Civil se deve à necessidade de desocupação da Ilha da Luz para construção do primeiro Parque Urbano de Cachoeiro no local. O órgão não voltará à Ilha após a conclusão das obras e ficará instalado na unidade administrativa localizada no Parque de Exposições por tempo indeterminado.

