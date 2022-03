“Will Smith brasileiro” é de Cachoeiro e faz sucesso com mais de 1,4 milhões seguidores

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 158

Quem é que já não deu boas risadas ou se emocionou com os filmes e séries interpretados pelo produtor, rapper e ator americano, mundialmente conhecido, Will Smith? Um jovem de Cachoeiro de Itapemirim está fazendo sucesso nas plataformas digitais imitando o ator e chamando atenção dos internautas pela semelhança com produtor hollywoodiano. O nome dele é Júlio Gabriel Santana Ribeiro, mas podem chamá-lo de “Will Smith brasileiro”.

O rapaz, que trabalha como lojista, conta que o sucesso na internet começou após, despretensiosamente, gravar vídeos no aplicativo musical hoje conhecido como TikTok, mas antes chamado Musicaly.

“Comecei a gravar vídeos em 2018 fazendo dublagens, mas naquela época não tinha em mente fazer o personagem “Will Smith brasileiro”. Fui crescendo na plataforma e, no ano de 2020, baixei um aplicativo chamado Impressions Deep-Fake, que faz mudança de rosto. Fiz um vídeo usando o rosto do ator Will Smith e publiquei no TikTok. O vídeo chegou a quatro milhões visualizações e, a partir daí, comecei a gravar vídeo interpretando o personagem. Em 2021, cheguei à marca de 1,3 milhões de seguidores no TikTok. Hoje sou conhecido como “Will Smith brasileiro”.

Gabriel comenta que a semelhança com o ator americano sempre esteve presente, muito antes de ingressar com o personagem nas redes sociais. “Mesmo antes de fazer os vídeos, o pessoal já me achava parecido, e mesmo sem o filtro (que destaca o rosto de Smith sobre o rosto do cachoeirense), sempre comentavam sobre a semelhança.”

Nas redes ele é “Will Smith brasileiro”, mas na música, é Sanjo

O rapaz soma, no Instagram, quase 69 mil seguidores. Em outra plataforma, chamada Kwai, tem mais 98 mil pessoas que o acompanham. Os conteúdos são, em sua maioria, interpretações bem-humoradas, no entanto, Gabriel quer seguir na área musical e aproveita os milhões de seguidores para mostrar seu talento.

“Quero muito seguir na música, que foi algo que comecei antes dos vídeos engraçados. Meu nome artístico é Sanjo, que foi uma homenagem ao meu avô, que hoje não está entre nós. E gosto de atuar nos gêneros acústico, love-song e trap.”

Primeiro vídeo a viralizar

O dia primeiro de agosto de 2018 está marcado na memória de Gabriel. Foi nessa data, que surgiu, de fato, o personagem “Will Smith brasileiro”.

“Em 2020, gravei um vídeo antes de sair para trabalhar. Nesse dia, usei um filtro com o rosto do Will. Publiquei e fui para a loja. À tarde, meu celular começou a vibrar sem parar, eram muitas notificações. Meus amigos vieram me avisar que o vídeo tinha viralizado. Alguns famosos repostaram meu vídeo, páginas, e o vídeo se espalhou por todas as plataformas. Tudo aconteceu de forma muito rápida e, em pouco tempo, alcancei meu tão sonhado 1 milhão de seguidores.”.

Futuro na música e no humor

Hoje Gabriel atua como vendedor numa loja de roupas, mas futuramente, pensa em trabalhar somente com a internet. Atualmente, ele tem duas contas monetizadas, que são o Instagram e o Kwai. Apesar de ser muito parecido com o ator, a conta bancaria ainda não é a mesma coisa, e por isso, Sanjo está em busca de fazer sucesso com suas músicas e ser reconhecido no mercado musical do país, além, é claro, continuar com seus conteúdos de humor.

Conheça um pouco mais sobre o trabalho de Sanjo e “Will Smith brasileiro”.

