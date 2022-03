Violino roubado em Cachoeiro é recuperado pela Polícia Militar após dez dias do crime

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 28

Na noite dessa terça-feira (22), a Polícia Militar recuperou um violino que foi roubado em Cachoeiro de Itapemirim no dia 12 de março, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da PM, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Alto Amarelo, quando visualizaram um homem de camisa vermelha que, ao ver a guarnição, fugiu, entrando em um imóvel. Populares disseram a equipe que o local é desabitado e utilizado, geralmente, para armazenar drogas.

Quando os militares entraram, encontraram 39 pedras de crack, dois pedaços de maconha, oito papelotes de cocaína, além do violino.

O material apreendido e o violino recuperado foram entregues à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Já o suspeito não foi localizado.

O roubo aconteceu no dia 12 de março, no centro de Cachoeiro de Itapemirim. A vítima é um violinista profissional que utiliza do objeto como forma de trabalho.

Violino será entregue ao dono; autor do crime já foi identificado

Segundo a Polícia Civil, o violino recuperado pela Polícia Militar se encontra na Delegacia Regional do município, para ser restituído ao proprietário. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, que já identificou o autor do roubo. Até o momento o suspeito não foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

