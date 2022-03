Violência doméstica: PL barra acesso de pessoas condenadas a cargo público no Espírito Santo

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

Pessoas condenadas por violência doméstica contra a mulher não poderão ser nomeadas em cargos de qualquer natureza da administração pública direta e indireta do Espírito Santo. Esse é o teor do Projeto de Lei (PL) 104/2022, de autoria do deputado Renzo Vasconcelos (PP).

Continua depois da publicidade

De acordo com o texto, a proibição só valerá para condenações com trânsito em julgado no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei Federal 11.340/2006) e deixará de ter validade após o cumprimento integral da pena. A virtual lei revoga todos os dispositivos contrários.

Segundo o parlamentar, a iniciativa visa aperfeiçoar o sistema de proteção da mulher, coibindo “comportamentos reprováveis, que devem ser repelidos pela atuação conjunta da sociedade e do poder público”. Além disso, argumenta que o PL se ampara no princípio da moralidade administrativa da Constituição Federal.

Ainda segundo o deputado, não seria conveniente que a Administração Pública tivesse em seus quadros agressores condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher. “Além disso, tal conduta não se coaduna com o serviço público, já que comprometeria a idoneidade moral exigida para exercer um cargo público, qual seja: honra, dignidade, respeitabilidade e reputação ilibada”, detalha o autor na justificativa da proposta.

Continua depois da publicidade

O projeto será analisado pelos deputados das comissões de Justiça, Segurança e Finanças antes de ir a Plenário.

Saiba mais

Existe uma lei em vigor similar ao projeto apresentado por Renzo. A Lei Estadual 11.045 passou a valer em 2019 e é advinda de iniciativa do deputado Doutor Hércules (MDB).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Conforme a norma, pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha não podem ser nomeadas em cargos comissionados da administração direta e indireta, bem como em todos os poderes no Espírito Santo. A vedação vale por cinco anos após decisão em segunda instância da Justiça.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].