VÍDEOS | Ônibus de empresa capixaba pega fogo em MG e trabalhadores escapam ilesos

Por Adrieny Couto

Um ônibus pegou fogo na tarde dessa quinta-feira (17), assustando os ocupantes e quem passava pelo local. O acidente aconteceu em Bela Vista de Minas, no km 341 da BR-381, próximo a João Monlevade (MG), pouco depois das 16h.

No momento do incidente, o veículo estava vindo para o Espírito Santo. Ao perceberem uma fumaça escura saindo do ônibus, todos desceram. Nesse momento, os passageiros retiraram suas malas que estavam no compartimento de bagagem.

Em um dos vídeos é possível ver o exato momento em que uma explosão é ouvida, assustando a todos. Apesar disso, eles conseguiram sair antes que as chamas se alastrassem.

O ônibus ficou completamente destruído e a pista precisou ser interditada nos dois sentidos para combate ao incêndio, sendo totalmente liberada por voltas das 19h50.

