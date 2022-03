VÍDEO | Mulher é morta a facadas em frente à escola da filha; ex-marido é o principal suspeito

Por Redação - Redação 97

Uma mulher foi morta a facadas, na tarde dessa quinta-feira (24), em frente à escola em que a filha estuda. O crime aconteceu no município de Piracicaba, em São Paulo, por volta de 16h15.

Carolina Dini Jorge, de 41 anos, tinha acabado de estacionar o carro para buscar a criança, de 10 anos. No vídeo é possível ver que assim que ela desce, vê um homem correndo em sua direção, ela ainda tenta entrar no carro novamente, mas ele a alcança e acaba entrando no veículo com ela. Alguns segundos depois, ele sai sozinho, entra em outro carro estacionado e foge.

O ex-marido da vítima é principal suspeito do crime. Ele ainda não foi encontrado.

