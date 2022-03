VÍDEO | Engenheira tem a casa apedrejada após fazer reclamação em aplicativo de refeições

Por Redação - Redação 33

Uma engenheira civil de 27 anos teve a casa apedrejada depois de fazer uma reclamação de um pedido realizado em um aplicativo de refeições. Ela havia comprado uma marmita que estava na promoção no restaurante, mas não gostou da comida.

“Veio péssima (…) Nem consegui comer”, contou ela, através de uma série de publicações virais no Twitter, afirmando ainda que tinha precisado fritar um ovo no fim das contas.

Depois de fazer a reclamação, o aplicativo cancelou o pagamento do prato sem que a engenheira soubesse. Já os donos do restaurante, acreditaram que a cliente não havia pago, e foram tirar satisfações na porta do condomínio dela.

“Eles estavam agressivos no interfone, falando que vieram cobrar pela comida que recebi e não paguei, me chamando de caloteira, me xingando. Pra mim, até então, a comida estava paga. Paguei online e o estorno do prato só vou receber daqui a dois meses”, relatou a engenheira.

Daí em diante, porém, a situação só piorou, com os donos do restaurante atirando pedras contra o prédio da mulher, quebrando não apenas as janelas dela, mas as de vários vizinhos. O piso da recepção foi outra parte do condomínio a sofrer danos.

O valor do pedido cancelado era de R$ 19,90, e do prejuízo causado no condomínio da engenheira ficou em torno de R$ 600,00.

“Agora estou vulnerável e com medo de sair de casa porque reclamei de uma coisa que era meu direito! E ainda vou ter que pagar pelo conserto de tudo do prédio (…) E o #iFood? Se responsabiliza por isso?? O parceiro de vocês me difamou, causou danos morais e materiais!!”, afirmou a engenheira no Twitter.

