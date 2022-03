VÍDEO | Briga de adolescentes em escola de São José do Calçado vira caso de Polícia

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 29

O vídeo de uma briga generalizada entre adolescentes dentro de um colégio está repercutindo pelas redes sociais. O caso aconteceu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Mercês Garcia Vieira”, em São José do Calçado.

Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia foi recebida na tarde desta terça-feira (8), informando sobre uma briga, em frente à escola. No local, os policiais não constataram nenhuma anormalidade, somente os alunos saindo do colégio normalmente.

Os militares então fizeram contato com a instituição, que informou que realmente aconteceu uma briga entre alunos, por volta das 11h30 dessa terça. Disse ainda que as providências cabíveis foram tomadas pela direção.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) se manifestou dizendo: “A direção da escola informa que não se trata de uma briga generalizada, que foi um caso pontual e que segue todos os procedimentos do Regimento Comum das Escolas. As famílias dos oito alunos envolvidos foram acionadas para dialogar na unidade de ensino. A direção esclarece, ainda, que o fato refletiu um desentendimento do grupo que já havia ocorrido fora do ambiente da escola”.

